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Aktüel Evinde ölen yaşlı kadını, baktığı 20 kedisi yedi
Aktüel

Evinde ölen yaşlı kadını, baktığı 20 kedisi yedi

Rusya'da meydana gelen olayda 20 kediye evinde bakan kadın hayatını kaybetti. 2 hafta boyunca bulunamayan kadın, aç ve susuzu kalan 20 kadar kedi tarafından yendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 22:31:00 - 2022-06-18 22:37:37
Evinde ölen yaşlı kadını, baktığı 20 kedisi yedi

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, patronuna ulaşamadığını söyleyen bir kişi polise başvurdu. Patrona ulaşmak için eve giden polis ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Polis adı açıklanmayan kadının vücudunun yendiğini ve etrafında aç kediler olduğunu gördü.Polis ekipleri, talihsiz kadının iki haftadır ölü olduğunu düşünüyor.
Hayatta kalan kedilere bakan bir yetkili şöyle konuştu:

Kediler iki hafta boyunca kendi başlarına bırakılmıştı. Yemek yoktu. Yiyecek başka ne vardı? Bu anlaşılabilir değil mi? Orada ne varsa yediler.
İspanya'da da benzer bir olay yaşanmıştı

İspanya'nın başkenti Madrid'de de geçen sene benzer bir olay yaşanmıştı. Komşularının koku geldiğine dair şikayetinin ardından Clara Ines Tobon'un evine giden polis ekipleri, 79 yaşındaki kadının evdeki 7 kedisinden en az 5'i tarafından yendiğini tespit etmişti.

Evinde ölen yaşlı kadını, baktığı 20 kedisi yedi

Kolombiyalı Tobon'un yaklaşık üç aydır ölü olduğu belirlenmişti.

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