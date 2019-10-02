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Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu

Almanya'da 2011 yılında hayatını kaybeden adamın cesedi, binada çıkan yangın nedeniyle daireye gelen itfaiye ekipleri tarafından 8 yıl sonra bulundu.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:11
Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu

Batıda insanlığın bittiğini kanıtlayan acı bir olay yaşandı... Almanya’nın Senden kentinde yaşayan emekli bir adamın evinde 8 yıl önce öldüğü ancak bu zaman zarfında bunu kimsenin fark etmediği ortaya çıktı. Bild gazetesinin manşetten verdiği habere göre, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Senden kentinde yalnız yaşayan Heinz H. adlı emekli Alman, 2011 yılında evinde hayatını kaybetti ancak bu kişinin öldüğünü 8 yıl boyunca kimse fark etmedi. Ancak 10 gün önce 7 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle itfaiye bina sakinlerini tahliye etmek istedi. Görevliler, Heinz H’nin ikinci kattaki dairesinin kapısının açılmaması üzerine kapıyı zorla açarak içeri girdi ve cesedi gördü. Emekli adamın köpeğinin de açlıktan evde öldüğü ortaya çıktı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:11
  1. Almanya’nın Senden kenti
  2. Bild gazetesi
  3. Kuzey Ren Vestfalya
  4. Heinz H.

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