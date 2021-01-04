  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Evinde kurduğu atölyede çocuklar ve komşuları için ahşap eşyalar üretiyor
Aktüel

Evinde kurduğu atölyede çocuklar ve komşuları için ahşap eşyalar üretiyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Ayhan Yılmaz, kurduğu atölyede ahşaptan beşik, baston ve oyuncaklar üretip komşularına ve çocuklara hediye ediyor - Ayhan Yılmaz: - "Yıllardır ahşaba merakım vardı. Eşimi kaybedince daha çok önem verdim"

Yeniakit Publisher
2021-01-04 11:06:57 -
Evinde kurduğu atölyede çocuklar ve komşuları için ahşap eşyalar üretiyor

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde yalnız yaşayan 78 yaşında Ayhan Yılmaz, atölyesinde ahşaptan ürettiği el işi mutfak eşyaları, beşik, baston ve oyuncakları çevresindekilere hediye ediyor.

Uzun yıllar Demirci'de halı fabrikalarında işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olup ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki kırsal Esenyurt Mahallesi'ne yerleşen 2 çocuk babası Ayhan Yılmaz, geçen yıl eşini kaybetti.

Yılmaz, eşinin vefatının ardından evinin alt katında kurduğu küçük atölyede el aletleriyle ahşaptan baston, minyatür at arabaları, beşik, minyatür cami gibi eserlere kendisini adadı.

Ahşap eşyalara çeşitli motifler de işleyerek bir sanat eseri oluşturan Ayhan Yılmaz, bunları, komşularına, ziyarete gittiği yerlerdeki çocuklara hediye ediyor.

- "Atölyede yalnızlığımı unutuyorum"

Ayhan Yılmaz, AA muhabirine, çocuklarının birinin İzmir'de diğerinin ise Manisa'da yaşadığını belirtti.

Mahalleyi sevdiğini, burada küçük bir tarlasının da olduğunu anlatan Yılmaz, evinin altında kurduğu atölyede de yalnızlığını unuttuğunu dile getirerek, "Yıllardır ahşaba merakım vardı. Eşimi kaybedince daha çok önem verdim. Koronavirüs nedeniyle bir yere gidilmediği için burası benim hazinem." dedi.

Ahşabı eski yöntemlerle işlediğini ifade eden Ayhan Yılmaz , "Bunları satmayı hiç düşünmedim. Eşim için elimden geldiğince hayır yapmaya gayret ediyorum. Kağnı arabası, beşik ve baston gibi eşyaları akrabalarıma, komşularıma ve ziyarete gittiğim yerlerdeki insanlara, çocuklara hediye ediyorum." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kitap okurken nelere dikkat edilmelidir?
Kültür - Sanat

Kitap okurken nelere dikkat edilmelidir?

Kitap okumanın faydalarını hepimiz biliyoruz. Fakat kitaptan faydalanmak için hakkıyla okumak gerekir. Peki hakkıyla kitap nasıl okunur? ..
Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar şimdi de 'demokrasi' edebiyatı yapıyor!
Siyaset

Erdoğan'ı idamla tehdit eden Metin Akpınar şimdi de 'demokrasi' edebiyatı yapıyor!

CHP’nin kanalı Halk TV’de katıldığı Uğur Dündar’ın programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı idamla tehdit etme küstahlığında bulunan..
Perinçek: Amerika İran'ın başına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i getirir
Gündem

Perinçek: Amerika İran'ın başına Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i getirir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı canlı yayında İran'ın nükleer kapasitesine yönelik yaptığı analizde, Amerika'nın Ayetul..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay