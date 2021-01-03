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Spor Evinde kazanan Real Madrid maç fazlasıyla lider oldu
Spor

Evinde kazanan Real Madrid maç fazlasıyla lider oldu

Yeniakit Publisher
2021-01-03 00:52:42 -
Evinde kazanan Real Madrid maç fazlasıyla lider oldu

MADRİD (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 2-0 yendi.

Real Madrid'in gollerini Lucas Vazquez (Dk. 6) ve Marco Asensio (Dk. 53) attı.

Bu sonuçla puanını 36'ya çıkaran Real Madrid, maç fazlasıyla Atletico Madrid'in (3 maçı eksik) 1 puan önünde liderliğe yükseldi.

Real Madrid'in Belçikalı futbolcusu Eden Hazard, yaklaşık 1 ay süren sakatlıktan sonra sahalara dönerken, 74. dakikada Asensio'nun yerine oyuna girdi.

Bu arada Celta'da forma giyen Türk futbolculardan Okay Yokuşlu, maç boyunca yedek beklerken, hafif bir sakatlık sorunu yaşayan Emre Mor kadroda yer almadı.

Celta'nın yıldız futbolcusu Iago Aspas 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkarken, yerine Fran Beltran girdi.

Yeni teknik direktörü Eduardo Coudet ile iyi bir çıkış yakalayan ve ligde 6 hafta (5 galibiyet, 1 beraberlik) sonra yenilgi alan Celta, 23 puanda kaldı.


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