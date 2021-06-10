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Dünya Evinde kalmalarına izin vermedi! PKK'lı teröristler bakın ne yaptı
Dünya

Evinde kalmalarına izin vermedi! PKK'lı teröristler bakın ne yaptı

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentinde bir vatandaşın evini ateşe verdiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 19:59:00 -
Evinde kalmalarına izin vermedi! PKK'lı teröristler bakın ne yaptı

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentinde bir vatandaşın evini yaktığı açıklandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, teröristler Duhok'un Akre ilçesinin Mimber köyünde bir vatandaşın evine zorla girmek istedi.

PKK'lı teröristlerin evinde kalmasına izin vermeyen kişinin güvenlik nedeniyle yakınlarının evine geçtiği, sabah saatlerinde söz konusu eve geri gelen PKK'lı teröristlerin ise evi ateşe verdiği bildirildi.

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