Evinde kalmalarına izin vermedi! PKK'lı teröristler bakın ne yaptı
Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentinde bir vatandaşın evini ateşe verdiği bildirildi.
Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentinde bir vatandaşın evini yaktığı açıklandı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, teröristler Duhok'un Akre ilçesinin Mimber köyünde bir vatandaşın evine zorla girmek istedi.
PKK'lı teröristlerin evinde kalmasına izin vermeyen kişinin güvenlik nedeniyle yakınlarının evine geçtiği, sabah saatlerinde söz konusu eve geri gelen PKK'lı teröristlerin ise evi ateşe verdiği bildirildi.