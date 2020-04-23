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Aktüel

Evinde kalan öğrencilere 23 Nisan’da sürpriz doğum günü

Çankırı’da, 23 Nisan tarihinde doğan çocuklara Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

2020-04-23 13:23:26 -
Evinde kalan öğrencilere 23 Nisan’da sürpriz doğum günü

Çankırı’da, 23 Nisan tarihinde doğan çocuklara Valilik, Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.


Korona virüs dolayısıyla 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesinden dolayı evlerinde kalan çocuklara moral ve motivasyon amacıyla etkinlik düzenlendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle kutlamaları evlerinde yapan ve doğum günleri de bugün olan çocuklara sürpriz yapıldı. Çankırı Valiliği koordinesinde yapılan faaliyette 23 Nisan doğumlu 13 öğrenci belirlendi. Öğrencilere AFAD Müdürü Abdullah Özçelik, Kızılay, Vefa Sosyal Destek Grubu yetkilileri ve sınıf öğretmenleri tarafından doğum günü pastası hazırlanarak evlerine götürüldü.


Hazırlanan pasta ile birlikte evin kapısını çalan Özçelik ve beraberindekiler, sosyal mesafe kurallarına uyarak Zeynep Hafsa’nın doğum gününü kutladılar. Öğrencilerden 11 yaşındaki Zeynep Hafsa Şahin sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

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