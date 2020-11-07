Evinde kaçak içki üretirken enselendi
Hatay’ın Defne ilçesinde 450 litre sahte rakı, 15 litre bandrolsüz viski, 25 litre el yapımı şarap ele geçirildi.
Defne İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Ballıöz Mahallesinde bir şüphelinin evinde izinsiz olarak ticari amaçlı sahte rakı ürettiği tespit edildi. Ekiplerin yaptığı aramada 5 adet jelikan bidon içerisinde 450 litre sahte rakı, 15 litre bandrolsüz viski, 25 litre el yapımı şarap, 43 Adet boş içki şişesi ve 1 adet damıtma teknesi ele geçirildi. Şüpheli Z.H. gözaltına alındı.