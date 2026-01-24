Trump’tan İran’a "Yeryüzünden sileriz" tehdidi: Dev filo Körfez yolunda!

ABD ve İran hattında sular durulmuyor. ABD Başkanı Donald Trump, Washington destekli ve 12 gün süren İsrail-İran savaşının ardından Tahran’a yönelik askeri seçeneklerin hala masada olduğunu hatırlattı.

Hedefin İran nükleer programını ve mevcut rejimi zayıflatmak olduğunu vurgulayan Trump; "İran'ı yakından izliyoruz. Nükleer programı yeniden başlatırlarsa harekete geçeriz. O bölgeye giden çok sayıda gemimiz ve dev bir filomuz var, ne olacağını hep birlikte göreceğiz" sözleriyle açıkça tehdit savurdu.

DAVOS'TA "BOMBARDIMAN" İTİRAFI VE SERT MESAJLAR

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Trump, geçtiğimiz yıl ABD’nin İran’a ait nükleer tesisleri vurduğunu ilk kez bu kadar net dile getirdi.

Tahran’ın nükleer silah geliştirmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Trump, İran yönetiminin sivil amaçlı program savunmasına inanmadığını vurguladı.

Trump, her ne kadar "İran konuşmak istiyor, konuşacağız" dese de askeri gücün caydırıcılığını ön planda tutmaya devam ediyor.

"İSRAİL'İ HEDEF ALIRLARSA YERYÜZÜNDEN SİLERİZ"

Trump’ın söylemleri zaman zaman değişkenlik gösterse de tehditlerin tonu giderek ağırlaşıyor. Salı günü yaptığı açıklamada,şahsına veya stratejik hedeflere yönelik olası bir saldırıda bulunulması halinde;

"İran'ı yeryüzünden silecekleri" uyarısında bulunan Trump, özellikle dini lider Hamaney’i hedef alan sert bir misilleme ihtimalini gündemde tutuyor. İran Devrim Muhafızları ise bu tehditlere karşı "tetikteyiz" diyerek karşılık veriyor.

İÇ KARIŞIKLIK VE DİPLOMASİ ÇIKMAZI

İran içinde Aralık ayı sonunda başlayan ve binlerce kişinin yaşamını yitirdiği kanlı protestolar, Hamaney yönetimini ciddi şekilde sarsmış durumda.

İnternet kesintileri ve sert müdahalelerle gösteriler bastırılmaya çalışılsa da Trump bu durumu yakından takip ediyor. ABD medyasında doğrudan bir askeri hamle ihtimalinin zayıfladığına dair haberler çıksa da Trump’ın körfeze gönderdiği "dev filo" ve masadaki askeri seçenekler, diplomasinin her an yerini savaşa bırakabileceğini gösteriyor.