Ronaldo’nun etinden sütünden faydalanıyorlar! Suudi Arabistan’da ilginç ilan

Futbol dünyasında alışılmadık bir yöntemle gündeme gelen Suudi Arabistan Pro Ligi, defansif orta saha için iş ilanı yayımladı. İspanyol futbol iş platformu Futboljobs üzerinden ilanı yayımlayan ligin, uygun deneyimli bir futbolcu aradığı belirtildi. İşe kabul edilecek futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi dünya yıldızlarıyla aynı ligde forma giyme şansı yakalayacak. İlanda belirtilen maaş aralığı ise yıllık 600 bin euro ile 1 milyon euro arasında.