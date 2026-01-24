  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nefes kesen tablo! Binlerce kuş aynı anda kıyıya indi İran bu defa gözünü fena kararttı! Savaş çanları çalarken, “Başka seçeneğimiz yok” diyerek duyurdular ABD'de korku tavan yaptı: Marketlerde raflar bomboş kaldı! Kar kış demeden 7/24 görev başındalar Hem şiddet hem hırsızlık! Dijital gaspçıların sonu cezaevi oldu: Vatandaşı darbedip parasını çalan çete çökertildi Ronaldo’nun etinden sütünden faydalanıyorlar! Suudi Arabistan’da ilginç ilan Bir dönem aramız limoniydi! Türkiye’den Çin’e karşı Mısır hamlesi geldi İhmal can almıştı, savcı cezayı kesti: Doktor çiftin öldüğü kemer faciasında hesap vakti
Spor
7
Yeniakit Publisher
Ronaldo’nun etinden sütünden faydalanıyorlar! Suudi Arabistan’da ilginç ilan
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ronaldo’nun etinden sütünden faydalanıyorlar! Suudi Arabistan’da ilginç ilan

Futbol dünyasında alışılmadık bir yöntemle gündeme gelen Suudi Arabistan Pro Ligi, defansif orta saha için iş ilanı yayımladı. İspanyol futbol iş platformu Futboljobs üzerinden ilanı yayımlayan ligin, uygun deneyimli bir futbolcu aradığı belirtildi. İşe kabul edilecek futbolcu, Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane gibi dünya yıldızlarıyla aynı ligde forma giyme şansı yakalayacak. İlanda belirtilen maaş aralığı ise yıllık 600 bin euro ile 1 milyon euro arasında.

#1
Foto - Ronaldo’nun etinden sütünden faydalanıyorlar! Suudi Arabistan’da ilginç ilan

Suudi Arabistan Pro Ligi, futbol dünyasında alışılmadık bir yöntemle gündeme geldi. Ligde forma giyen yıldız isimlerin arasına yeni bir oyuncu katmak isteyen organizasyon, defansif orta saha için açık iş ilanı yayımladı.

#2
Foto - Ronaldo’nun etinden sütünden faydalanıyorlar! Suudi Arabistan’da ilginç ilan

Suudi Arabistan Pro Ligi, İspanyol futbol iş platformu Futboljobs üzerinden defansif orta saha pozisyonu için ilan açtı. İlanda, uygun deneyime sahip bir futbolcunun arandığı belirtilirken, başvuruların profesyonel şekilde yapılması istendi.

#3
Foto - Ronaldo’nun etinden sütünden faydalanıyorlar! Suudi Arabistan’da ilginç ilan

İlana başvuracak oyunculardan CV, maçlardan özet görüntüler ya da Transfermarkt profili talep ediliyor. Ayrıca futbolcunun serbest statüde olması ya da menajerinin oyuncunun haklarının yüzde 100'üne sahip olması şartı da ilan detayları arasında yer aldı.

#4
Foto - Ronaldo’nun etinden sütünden faydalanıyorlar! Suudi Arabistan’da ilginç ilan

İlanda belirtilen maaş aralığı futbol kamuoyunda şaşkınlık oluşturdu. Defansif orta saha pozisyonu için yıllık yaklaşık 600 bin euro ile 1 milyon euro arasında bir ücret teklif ediliyor.

#5
Foto - Ronaldo’nun etinden sütünden faydalanıyorlar! Suudi Arabistan’da ilginç ilan

İşe kabul edilecek futbolcu, Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Riyad Mahrez gibi dünya yıldızlarıyla aynı ligde forma giyme şansı yakalayacak. Suudi Arabistan'ın son yıllarda transfere yaklaşık 1,3 milyar sterlin harcaması da dikkat çeken bir diğer detay oldu.

#6
Foto - Ronaldo’nun etinden sütünden faydalanıyorlar! Suudi Arabistan’da ilginç ilan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme
Gündem

Ekrem'in diploma davasında flaş gelişme

Rüşvet ve yolsuzluk tutuklusu CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun sahte diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı davada İstanbul 5'nci İdare Mahkeme..
Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması
Ekonomi

Altın fiyatları peş peşe rekor kırıyor! İslam Memiş'ten "felaket" açıklaması

Altın fiyatlarında peş peşe rekorlar kırarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat çeken ifadeler kullandı. 23 Ocak 2026 iti..
Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: İsrail, saldırı hazırlığında
Dünya

Hakan Fidan'dan dikkat çeken sözler: İsrail, saldırı hazırlığında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var" ifadelerini kullandı. ..
Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı
Gündem

Hürriyet saksıyı apartmandan almış! Akit CHP’li İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı

Akit; CHP’li Fatma Hürriyet Kaplan'ın başkanlığını yaptığı İzmit’teki saksı skandalında ilginç detaylara ulaştı.

Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!
Gündem

Yılmaz Özdil'den kendi mahallesine 'hançer' gibi sözler! Özgür Özel’in kirli sicilini bir bir ifşa etti: Bu neyin vebali!

CHP içinde kazan kaynamaya devam ederken, sol mahallenin en keskin kalemlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel yönetimine yönelik zehir zemberek ..
Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi
Gündem

Balıkesir'de deprem! İstanbul ve çevresinde hissedildi

Balıkesir'de meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Balıke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23