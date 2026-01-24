Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı! Doğukan Güngör 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden kovuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncuların da bulunduğu 19 şüpheliden alınan kan ve saç örnekleri Adli Tıp Kurumu tarafından incelendi. Hazırlanan raporda 14 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan isimler arasında Doğukan Güngör’ün de yer aldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında Özge Bitmez, Sevgi Taşdan, Gülsüm Bayrak, Gizem Özköroğlu ve Burak Altındağ’ın test sonuçlarının ise negatif olduğu bildirildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgiye göre, yaşanan gelişmelerin ardından Doğukan Güngör, Show TV’de yayınlanan ve uzun süredir rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı.

Kararın ardından Güngör, ilk kısa açıklamasında “Allah büyük, her şeyi görüyor” ifadelerini kullandı. Daha sonra sosyal medya hesabından uzun bir paylaşım yapan oyuncu, diziden çıkarılma kararını yeni öğrendiğini belirterek bu kararı “acımasız” olarak nitelendirdi.

Daha sonra sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayan Güngör şunları ifade etti:

"4 sezondur büyük bir şevkle çalıştığım Kızılcık Şerbeti isimli dizi filmden son zamanlarda yaşanan olaylar sebebiyle Show TV yönetiminin aldığı kararla çıkarıldığımı az önce öğrenmiş bulunuyorum.

Bu hayatta herkes hata yapabilir ki ben de bir hata yaptığımı ancak bu hatamdan artık döndüğümü ve çok pişman olduğumu samimiyetle ve dürüstçe gerek Savcılık makamına gerekse kamuoyuna açıklamış ve temiz bir hayata ilk adımlarımı atmıştım. Her şerde bir hayır vardır inancıyla, bu son yaşadığım olaydan sonra kendimi tamamen işime adamıştım ve temiz bir hayat sürmek için kendime söz vermiştim.

Ama bu akşam ansızın aldığım bu kötü haberle bazı insanlar ve kurumların kararlar alırken ne kadar acımasız olabildiğine herkes gibi ben de şahit oldum. Oysa bu hayatta hata yapan ne ilk ne de son insanım.

Herkes ikinci bir şansı hak eder inancını taşımayan bu acımasız insanlar ve kurumları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum ve onları Allah’a havale ediyorum.

Ancak kamuoyunu da açıkça belirtmek isterim ki ben dimdik ayaktayım ve kendime verdiğim temiz bir hayat sözünü tutarak daha güzel işlerde çok yakında tekrar siz sevenlerimle birlikte olacağım.

Bu kötü günlerde benim yanımda olan benden sevgisini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevgili hayranlarıma ve canım aileme çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.."