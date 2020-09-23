Evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kocabey Mahallesi'nde 5 kişilik ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ev sahibi Mustafa Gündoğan (75), ailesini dışarı çıkardıktan sonra alevlere müdahale etti.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, Gündoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.