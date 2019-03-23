Evinde besliyordu, internetten satmaya çalışırken yakalandı Amerika Birleşik Devletleri'nde 7 köpekbalığını evinde besleyen 38 yaşındaki adam, bunları internet üzerinden satarken gözaltına alındı.

New York Başsavcılığından yapılan açıklamada, Albany kentinde yaşayan Seguine'nin, 7 büyük camgöz köpekbalığını evinin bodrum katındaki havuzda beslediği ve bunları internet üzerinden satmaya çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. Bedeli 11.500 dolar Eyalet yasaları gereği camgöz köpekbalıklarının koruma altındaki hayvanlar olduğu anımsatılan açıklamada, bunlara yasal olarak sahip olmanın bedelinin her bir balık için 11.500 dolar civarında olduğu vurgulandı. Hakim karşısına çıkacak Açıklamada, 16 Nisan'da hakim karşısına çıkacak Seguine'nin evinden çıkan köpekbalıklarının ise Coney Island'daki akvaryuma gönderildiği kaydedildi.

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