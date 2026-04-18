Evinde başladı, devlet desteğiyle markasını kurdu!

Çanakkale’de mutfağında başladığı üretimi kendi markasına dönüştüren kadın girişimci, ev ekonomisine de iş hayatına da yeni bir yön verdi. 1 çocuk annesi Duygu Akovalı, uzun yıllar çalıştığı kurumsal iş hayatından ayrılarak evine ve ailesine daha çok zaman ayırma kararı aldı. Konutta gıda üretme işletme belgesini alan Akovalı, kendi mutfağında gıda üretimine başladı. Akovalı, kısa sürede müşteri kitlesini genişleterek düzenli sipariş almaya başladı. 'Sarma sepeti' adıyla hizmet veren girişimci, ev yapımı ürünleriyle özellikle çalışanlara ve özel günleri için yiyecek arayışında olanlara için pratik çözümler sunuyor.

Hijyen için belgelerini aldı

Girişimcilik serüvenini anlatan Duygu Akovalı, "Öncelikle mutfak yolculuğumuz kadınlarımızın yoğun bir şekilde iş temposunda çalışmasından dolayı onlara ufak bir mola vermesini sağlamak için başladı. Devlet desteginizi tabii ki de aldık çünkü bu yolda yürümemize önemli bir katkısı olacak. Mutfağımızdaki kaliteyi hijyeni vurgulamak için tarım il müdürlüğünden konutta gıda üretme işletme belgemiz aldık. Bunun mali kısmında gelir vergimize başvurduk banka hesabımıza açtık bankamızda devlet destekli bir şekilde yürüyoruz" dedi.

Geniş çeşit yelpazesi ile hizmet veren kadın girişimci Akovalı, "Bana Instagram üzerinden ve telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. Sarma, Boşnak böreği, mantı, mercimek köftesi, salata çeşitleri, tatlı çeşitleri, tatlı tuzlu kurabiye çeşitleri yapıyoruz. 1 gün öncesinden sipariş verirseniz bize net saati söylerseniz sıcak bir şekilde sofranıza ulaştırmış oluruz. Daha öncesinde kurumsalda da çalıştım ama evime ve çocuğuma daha az vakit ayırıyordum. Bu şekilde ise evime ve çocuğuma daha çok vakit ayırarak ayaklarının üzerinde duran bir kadın girişimci oluyorum. En çok desteğe eşim oldu, eşim sayesinde bu işe başladım ve desteğini hiçbir zaman benden esirgemiyor" diye konuştu.