Merakla bekleniyordu işte fiyatı! Yeni DS N°4 satışa çıktı

DS Automobiles, premium segmentteki yeni temsilcisi DS N°4’ü Türkiye’de satışa sundu.

3 milyon 70 bin TL’den başlayan fiyatlar

Premium segmente sofistike bir yorum getiren yeni DS N°4, tamamen yenilenen aydınlatmalı ızgarası ve DS logosuyla oluşturduğu çarpıcı ışık imzasıyla teknolojik mükemmeliyeti tasarımın merkezine taşıyor."PALLAS" donanım seviyesiyle 3 milyon 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve lansman ayına özel 500bin TL ve 12 ay yüzde 0,49 faiz avantajıylasatışa sunulan yeni DS N°4, rafine iç mekânındaki zanaatkârlık detaylarını DS IRIS SYSTEM gibi en üst düzey dijital çözümlerle harmanlıyor. Yeni DS N°4'ün verimlilik ve performansı bir arada sunan BlueHDi 130 dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik şanzıman kombinasyonu, 5,2 lt/100 km'lik iddialı yakıt tüketimiyle sürdürülebilir mobiliteyi destekliyor.

Fütüristik zarafet, kusursuz çizgiler ve teknolojik mükemmeliyeti, Fransız zarafetiyle seyahat etme sanatıyla buluşturan DS Automobiles, premium segmentindeki iddialı temsilcisi yeni DS N°4’ü Türkiye’de satışa sundu. Türkiye’deki premium otomobil tutkunları için estetik ve konforu yeniden tanımlayan model, Fransız seyahat sanatını modern mobilite anlayışıyla harmanlıyor. Yeni DS Automobiles modeli, rafine detayları ve dinamik karakteriyle segmentinde güçlü bir konum hedefliyor.Markanın tasarım, konfor ve teknoloji alanındaki premium uzmanlığını bir araya getiren yeni DS N°4, en lüks beş yıldızlı otellere verilen “Palace” ödülünden ilham alan“PALLAS” donanım seviyesive BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle,ülkemizde 3 milyon 70 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve lansman ayına özel 500bin TL ve 12 ay yüzde 0,49faiz avantajıylasatışa sunuluyor.

DS Automobiles Marka Direktörü Selim Eskinazi “DS N°4, Türkiye'de satışa sunulduğundan bu yana ilgi görmeyi sürdürüyor. DS Automobiles, her yolculukta benzersiz bir deneyim sunuyor. Farklılaşmak isteyen ve her anın tadını çıkarmak isteyen kullanıcılar için otomobiller tasarlıyor. Tüm otomobillerimiz gibi yeni DS N°4 de markamızın lüks bilgi birikimi, avant-garde malzeme seçimleri, zanaatkarların elinden çıkmış işçilik detaylarıyla üretiliyor” dedi.

Avant-garde tasarım ve güçlü duruş

Fransız tasarım uzmanlığının en güncel yorumunu yansıtan yeni DS N°4, fark yaratan oranları ve çarpıcı silüetiyle dikkat çekiyor. Tasarımında akıcı yüzeylerle keskin hatları ustalıkla bir araya getiren model;4,40 metrelik uzunluğu, 1,87 metrelik genişliği ve 1,47 metrelik yüksekliğiyle güçlü ve atletik bir duruş sergiliyor.Yeni DS N°4, PALLAS donanım seviyesinde standart 19 inç jantlar ise yeni otomobilin gövde oranlarını daha da iddialı hale getiriyor.

Otomobilin tamamen yenilenen ön yüzü, daha yatay ve geniş bir mimariyle teknoloji ile zarafeti bir arada sunuyor. Yeni siyah ön ızgara, ortada konumlanan aydınlatmalı DS logosuna doğru uzanan ışık imzasıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte tampon uçlarından yeni aydınlatmalı logoya doğru ilerleyen LED ışık çizgileri, otomobile hem sıra dışı, hem de kolaylıkla ayırt edilebilir bir kimlik kazandırıyor. Ayrıca 12 mm uzatılan kaput, ön ızgaranın üst bölümünü zarif bir biçimde örterek genişlik algısını güçlendiriyor.

FullLED’den oluşan gündüz farları ve ince LED far tasarımı, yeni DS N°4’ün yüksek teknolojili yüzünü ortaya koyuyor. Arka bölümde iselazer işlemeteknolojisiyle oluşturulmuş balık pulu desenine sahip karartılmış camlı LED arka aydınlatma grubu,ışığı yansıtarak etkileyici bir dikey ışık imzası oluşturuyor. Stop lambalarını birleştiren parlak siyah şeritise genişlik hissini artırırken, model isminin üzerinde yer alan DS Automobiles yazısı markanın yeni kimliğini güçlü biçimde vurguluyor.Yan profilde gizli kapı kolları ve heykelsi yüzeyler tasarımın saflığını ön plana çıkararak yeni DS Automobiles modeline arka bölüme doğru akıcı bir dinamizm kazandırıyor. Krom cam çıtası ise gövde kıvrımlarını hassas biçimde takip ederek tasarımı yenilikçi bir çerçeveyle tamamlıyor.

Rafine ve teknolojik iç mekân

Yeni DS N°4’ün kabin içi, zanaatkârlık ve ergonomiyi kusursuz bir dengede buluşturuyor.Üst düzey özelliklerle sunulan PALLAS donanım seviyesi, özenli işçilikle tamamlanan Siyah DS CANVAS ve Diamond Tungsten kumaş kombinasyonlu döşemelere sahip koltuklarıyla rafine bir iç mekân sunuyor. Bununla birlikte gösterge paneli ve kapı panelleri, balık pulu efektli bazalt siyah kaplama ve yenilikçi bir görünüm kazandıran Belem Bronz detaylarla öne çıkıyor.

Ultra ince yapıya sahip merkezi havalandırma kanalları, görünmez kanatçıkları sayesinde sade ve akıcı bir tasarım sunarken, hava akışını homojen biçimde dağıtarak üst düzey termal konfor sağlıyor. Sürücü önünde yer alan 10,25 inç yüksek çözünürlüklü dijital gösterge paneli daha yüksek okunabilirlik sunarken; orta konsoldaki 10 inçlik dokunmatik ekran DS IRIS SYSTEM bilgi-eğlence sistemine erişim sağlıyor. Akıllı telefon benzeri widget mimarisiyle çalışan sistem, sezgisel kullanım ve kişiselleştirilebilir arayüz sunuyor. Sekiz renkli ambiyans aydınlatması, kabindeki dinginlik hissini güçlendiriyor.

Yeni DS N°4’ün “PALLAS” donanım seviyesinde; çift bölgeli otomatik klima kontrolü, LED farlar ve LED arka aydınlatma grubu, elektrikli katlanabilir yan aynalar, dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ile radar destekli aktif güvenlik freni, ön ve arka park yardımı, geri görüş kamerası, ses ve ısı izolasyonluyan camlar, karartılmış arka camlar ve kablosuz akıllı telefon entegrasyonu,standart olarak sunuluyor.Ayrıca elektrikli sürücü koltuğu, ısıtmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı gibi donanımlar hayat kolaylaştıran özellikler de PALLAS donanımıyla birlikte sunuluyor.Otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, DS IRIS SYSTEM ve kablosuz cep telefonu şarj fonksiyonu da kullanıcılara konfor deneyimi sunuyor.Yeni DS Automobiles modelinde elektrikli açılır cam tavan dastandart olarak yer alıyor.

2,67 metrelik aks mesafesiyle geniş bir yaşam alanı sunan yeni DS Automobiles modeli, her iki sırada da ferah diz ve omuz mesafesi sağlarken; yüksek yoğunluklu köpük dolgulu ön koltuklarıyla, uzun yolculuklarda üstün destek ve konfor sunuyor.

Dinamik huzur felsefesi

YeniDS N°4, gelişmiş gövde rijitliği ve hassas şasi ayarları sayesinde konfor ile çevikliği dengeli biçimde bir araya getiriyor. Bununla birlikte süspansiyon ve direksiyon sistemi, markanın sürüş karakterini yansıtacak şekilde optimize edildi.Ayrıca yeni DS Automobiles modelinde yer alan aktif şerit takip yardımcısı ve dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici gibi fonksiyonlarla yarı otonom sürüş deneyimi sunarken, DS DRIVER ATTENTION MONITORING sistemi sürücünün dikkat seviyesini analiz ederek güvenliği artırıyor.Sessiz ve seçkin kabin atmosferi ise ses ve ısı izolasyonlu camlarla desteklenerek her yolculuğu daha huzurlu bir deneyime dönüştürüyor.

Yeni DS N°4, PALLAS donanımı ve BlueHDi 130 dizel motor seçeneğiyle premium segmentinde Fransız zarafetiyle seyahat etme sanatını yeniden tanımlıyor.