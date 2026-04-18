  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP’li belediye iştiraki İZBETON üzerinden yürütülen vurgun davasında kirli çamaşırlar bir bir döküldü Şalvarlı ve başörtülü Belediye Başkanına hakaret yağdıran İyi Partili alçak mahkemede kıvırdı: Hesabım çalındı Piyasada kirli oyun! Rekabet Kurulu MediaMarkt'ın biletini kesti: 330 milyon liralık dev ceza İslam düşmanı şeytanlar çok yırtındı ama Allah’ın dediği oldu! Bendigo Camisi törenle ibadete açıldı Şiddetle reyting devri sona eriyor! Dizilerde büyük temizlik başlıyor Şara Antalya'dan dünyaya duyurdu! Suriye'de sıcak gelişme Korkmuyorum beni susturamayacaksınız Hürmüz Boğazı açıldı! Petrol düştü, altın yükseldi Duro Macut: Erdoğan'ı bekliyoruz AB, acil durum stoklarını devreye alacak Jet yakıtı krizine 'cepten yeme' formülü
Tarih 18 Nisan 2011: Talât Koçyiğit'in vefatı (Akademisyen)
Tarih

18 Nisan 2011: Talât Koçyiğit'in vefatı (Akademisyen)

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
18 Nisan 2011: Talât Koçyiğit'in vefatı (Akademisyen)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakarak gittiler. Bugün, Akademisyen Talât Koçyiğit'i hayırla yâd ediyoruz.

3 Ağustos 1927’de Uşak’ta doğdu. Dedesi Hâfız Süleyman Efendi, aslen Denizli’nin Kadıköy (1935’te Babadağ adını almıştır) ilçesindendi, bu nedenle “Kadıköylüler” diye tanındı. İlk temel dinî bilgileri dedesi ve babasından aldı. Uşak’taki orta öğreniminin ardından 1949’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sonrada, aynı üniversitede İlâhiyat Fakültesine kaydını yaptırdı. Cumhuriyet dönemi yüksek din eğitimini ilk tamamlayan öğrencilerdendir. Fakültede en çok Muhammed Tayyib Okiç hocasından etkilendi.



Boşnak asıllı Okiç’ten tefsir ve hadis konularında yararlandı. Mezun olduktan sonra 1953’te aynı fakültede asistan oldu. Okiç’in danışmanlığında Hadislerin Toplanması ve Yazı ile Tesbiti adlı doktora tezini tamamladı (1957). Doktora tezinin ardından kaleme aldığı eserler Türkiye’deki hadis öğretimi ve akademik hadisçiliğin kaynakları arasında yer aldı.

Talât Koçyiğit, Türkiye’de hadis konularını akademik seviyede ele alan ilk kişidir. Hadis sahasında üniversitede gerçekleştirilen çalışmaların çoğu onun nezaretinde yapıldı. Koçyiğit, 1957-1958 yıllarında gittiği Bağdat’ta altı-yedi ay, 1963’te gittiği Tunus’ta yirmi ay kaldı. 1967’de doçent oldu. 1972’de üniversite tarafından bir yıllığına Fransa’ya gönderildi. 1975’te profesörlük kadrosuna tayin edildi.



1980’li yıllarda Rusya (Azerbaycan, Özbekistan vb.), Mısır ve İngiltere’ye kısa süreli seyahatler gerçekleştirdi. 12 Eylül sonrası dönemde Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde dekanlık yaptı (1982-1985). 1984’te hacca gitti. 1994’te yaş haddinden emekli oldu.



Emeklilik döneminde İsmail Cerrahoğlu ile birlikte başladıkları, ancak kendisinin tek başına devam ettiği tefsiri vefatına yakın on cilt halinde tamamlandı. Ehl-i sünnet inancına bağlanmayı, hadis aleyhindeki propagandalara kapılmamayı tavsiye etti.

18 Nisan 2011’de kalp krizi sonucu vefat etti. Cenazesi 20 Nisan günü Cebeci Asrî Mezarlığı’na defnedildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23