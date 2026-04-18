Bu savunmaları kimse yemez! "Mızrak çuvala sığmıyor"

Duruşmada savunma yapan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz’ün, Capacity AVM’de 192 adet betonarme perde duvarın eksik olduğunu tespit ettikleri yönündeki sözlerini hatırlatan Karahasanoğlu, şu soruları sordu:

CHP'li Başkan döneminde mi yapıldı? "Bu AVM 2004-2007 arasında yapılırken görevde CHP’li Ateş Ünal Erzen vardı. O dönemde bu eksikliklere neden göz yumuldu?"

Neden mühürlenmedi? "10-12 bin kişinin can güvenliği tehlikedeyse, belediye neden sadece para cezası kesti de binayı mühürlemedi? Bu ceza rüşvet vermeyen işletmeye 'sopa göstermek' için mi kesildi?"

Köy evindeki kasa ve 48 mermi

İmamoğlu’nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın, memleketindeki yayla evinde bulunan kasa için "İçinden sadece 48 mermi çıktı" savunmasını değerlendiren yazar, "İstanbul’daki evde olmayan kasa, yayla evinde neden var? 48 adet mermiyi saklamak için mi yayla evine kasa götürüldü?" diyerek savunmadaki mantık boşluklarına dikkat çekti.

"Polisin görevi itibar korumak mıdır?"

Duruşmanın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan "kamera kapatma" mevzusuna da değinen Karahasanoğlu, koruma polisi Çağlar Ertürk’ün "İmamoğlu’nun itibarını ve mahremiyetini korumak için kameraları bantladık" sözlerini sert bir dille eleştirdi:

Emniyet'e çağrı: Karahasanoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne seslenerek, "Polisin görev tanımında koruduğu kişinin 'itibarını korumak' veya 'kamera bantlamak' var mıdır? Bunu yapmayan hangi polis görevden uzaklaştırılmıştır?" sorularının yanıtlanmasını istedi.

Lobi mi, soyunma odası mı? "İmamoğlu sabahın ilk saatlerinde iş adamlarıyla rüşvet pazarlığı iddiasıyla buluştuğu otel lobisinde mi kıyafet değiştiriyordu? Kamera kapatılan alanın kıyafet değiştirmeye uygun olmadığı açıkken bu yalan kime söyleniyor?"

Karahasanoğlu, savunmaların milletin zekasıyla alay eder nitelikte olduğunu belirterek, "Mızrak çuvala sığmıyor, bu savunmaları kimse yemez" ifadeleriyle yazısını noktaladı.

