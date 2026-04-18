Teşvik edici olabilir mi? Harekete geçirdi... Balsam otu bitkisinin faydaları nelerdir?
Modern tıp gibi şifalı otları da zaman zaman kullanan bir toplumuz...
Balsam otu diğer isimleri Cendronella Canariensis ve C. Triphylla olan ve Ballıbabagiller familyasına ait olan bir türdür. Balsam otunun halk dilinde bilinmekte olan ismi ise Balsam çalısıdır.
100 ile 120 cm arasında değişmekte olan boyu ve dört köşe, ince dikenleri olan bir gövdeye sahiptir. Kış aylarında yapraklarının sadece yarısını dökmekte olan çok yıllık bir bitkidir. Yapraklarının yapısı diş kenarlı, uzun, sivri uçlu ve üç parçalıdır. Yaz aylarının son günleri ile sonbaharın ilk günleri arasında pembe salkım halinde çiçekler açmaktadır. Gövde yapısı ikinci yıldan itibaren odunsu bir hal alır.
Balsam otunun yaprakları çiçek açması beklenmeden toplanarak hemen kurutulmaktadır. Çünkü tomurcukları içerisinde aspirinin ana maddesi olarak kullanılmakta olan salicilin içermektedir.
Balsam otunun yapısında bulunan salicilin sayesinde ufak ağrılar dindirilebilmektedir.
Bu yüzden ot genellikle çeşitli kremlerin yapımında kullanılmaktadır ve bu şekilde üretilen krem hafif ağrıların dindirilmesinde etkili olmaktadır. Üstelik bu kremler kesik ve yaraların da onarımı için kullanılabilir. Bu etkilerinin dışında uyarıcı ve mikropları öldürücü etkisi de bulunmaktadır. Ayrıca, bitkisi yaydığı misk kokusu sayesinde parfümeri sanayisinde de önemli bir yere sahiptir.
Balsam otunun diğer faydaları ise öksürük kesici ve boğaz ağrılarını dindirici olarak kullanılmasıdır. Üstelik yaprağından çay demlenirse ya da alkol ile karıştırılır ise misk kokusundan evde de faydalanılabilir.
