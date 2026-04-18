Seçim öncesi 360 gözaltı!
Bulgaristan İçişleri Bakanı Emil Dechev, 19 Nisan’da yapılacak erken genel seçimler öncesinde seçim yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle şu ana kadar 360 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Dechev, ülke genelindeki emniyet birimlerini ziyaret ettiğini ve yöneticilerle görüştüğünü belirterek, oy satın alma girişimlerine karşı tavizsiz davranılması talimatı verdiğini söyledi.
Seçim sürecine ilişkin 2066 ihbar alındığını aktaran Dechev, gözaltıların bu kapsamda gerçekleştirildiğini kaydetti. İçişleri Bakanı, vatandaşların artık bakanlığın yeni yönetimine daha fazla güvendiğini vurgulayarak “Bir vatandaş yaptığı ihbarın ciddiye alınmayacağını düşünürse bunu bildirmez. İhbarların artması, güvenin arttığını ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.
Seçim yasasını ihlal edenlere yönelik çeşitli önlemler alındığını belirten Dechev, sürecin güvenli ve şeffaf şekilde yürütülmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.