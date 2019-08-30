Evinde 30 paket eroin bulunan şüpheli tutuklandı Elazığ’da polisin düzenlediği operasyonda evinde satışa hazır 30 paket eroin bulunan uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ’da polisin düzenlediği operasyonda evinde satışa hazır 30 paket eroin bulunan uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan Y.K.’nın adresi tespit edildi. Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 30 paket halinde ve bir poşet içerisinde toplam 33,9 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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