Evin İçinde Kırılan Çocuk, Sahada Kurtuluş Arıyor

OKAN ÇETİNDAĞ/İSTANBUL

Aile içi şiddetin görünmeyen mağdurları olan çocuklar, yaşadıkları travmalarla baş edebilmek için çoğu zaman spora sığınıyor. Uzmanlar, sporun çocuklar için önemli bir rehabilitasyon alanı sunduğunu belirtirken, kalıcı çözümün ancak güvenli bir aile ortamıyla mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Ev, bir çocuğun kendini en güvende hissetmesi gereken yer olarak tanımlansa da, bazı çocuklar için bu alan derin korkuların ve travmaların kaynağına dönüşebiliyor. Dışarıdan “normal” görünen aile yapılarının içinde yaşanan psikolojik ya da fiziksel şiddet, çocukların ruhsal gelişimini ciddi şekilde etkiliyor. Uzmanlara göre bu tür ortamlarda büyüyen çocuklar, zamanla kendilerini değersiz hissetmeye başlıyor ve güven duygularını yitiriyor. Bu noktada spor, birçok çocuk için bir kaçış ve nefes alma alanı haline geliyor. Sahaya çıkan çocuk, bastırdığı duyguları hareketle dışa vururken, aynı zamanda kendini ifade etme fırsatı buluyor. Antrenmanlar ve müsabakalar, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamasını sağlıyor. Ancak uzmanlar, sporun tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Ev ortamında şiddetin devam etmesi durumunda, çocuğun yaşadığı travmanın derinleştiğine dikkat çekiliyor. Yapılan değerlendirmelere göre aile içi şiddete maruz kalan çocuklarda genellikle iki uç davranış gözlemleniyor: içe kapanma ya da kontrolsüz öfke patlamaları. Spor bu süreçte dengeleyici bir rol üstlense de, profesyonel destek ve güvenli bir yaşam alanı olmadan kalıcı iyileşme sağlanamıyor.

Öte yandan, spor kulüplerine ve antrenörlere de önemli görevler düşüyor. Uzmanlar, çocukların yalnızca performanslarına odaklanmak yerine, psikolojik durumlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtiyor. Sahada başarılı görünen bir çocuğun, özel hayatında ciddi sorunlar yaşıyor olabileceği gerçeği çoğu zaman göz ardı ediliyor. Toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Bazı çocuklar kazanmak için değil, hayatta kalmak için oynuyor” ifadesiyle durumun ciddiyetine dikkat çekiyor. Çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi için güvenli aile ortamlarının oluşturulmasının şart olduğu belirtilirken, yetkililer ve toplumun tüm kesimleri bu konuda daha fazla sorumluluk almaya çağrılıyor.