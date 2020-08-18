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Aktüel Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş’tan
Aktüel

Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş’tan

Koçtaş, evlerde dağınıklığa çözüm olacak pratik güzel fikirler sunuyor - Koçtaş’ın sunduğu çözümler ile çok daha düzenli ve aranılan her şeyin anında bulunabileceği bir eve kavuşmak mümkün

Yeniakit Publisher
2020-08-18 14:45:43 -
Evin her köşesi için düzenleme önerileri Koçtaş’tan

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, evlerde en büyük sorunlardan biri olan dağınıklığa çözüm olacak pek çok ürünü kullanıcılarının beğenisine sunuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, evlerin daha düzenli olmasını sağlayacak pratik düzenleme önerileri sunuyor. Sadece birkaç adımda evlerindeki dağınıklığa son vermek isteyenler için yüzlerce güzel fikir Koçtaş’ta bulunuyor.

- Salon ve oturma odası için düzenleme çözümleri Koçtaş’ta

Evlerin en çok zaman geçirilen alanları olan salon ve oturma odalarının daha düzenli görünmesini birkaç adımda sağlamak mümkün oluyor. Pek çok elektronik ürünün kullanıldığı salon ve oturma odasındaki kabloların dağınık görünmesini engellemek için kablo düzenleyici kelepçeler kullanılabilir. L köşe ve kablo kanalı ile priz kablolarının dağınık görünmesini engellemek artık çok daha kolay oluyor.

Yatak örtüsü kullanımı hem alanı daha düzenli gösterirken nevresimlerin tozlanmasını da engelliyor. Makyaj kutusu ve organizerler ile makyaj masasının dağınık görüntüsünü ortadan kaldırılabiliyor.

Çocukların sıklıkla oynadığı oyuncakları bir saklama kutusuna, çok oynamadığı oyuncakları ise başka bir saklama kutusuna koyarak dağınıklığın önüne geçmek için gerekli olan kutu ve sepet çeşitlerine Koçtaş’tan ulaşmak mümkün oluyor. Ayrıca Koçtaş, çocuk gardıropları için de birçok düzenleme önerisi ve ürün seçeneği sunuyor. Çocukların sıklıkla giymediği giysileri, rafların arkalarına yerleştirerek oluşabilecek dağınıklığı azaltılabiliyor. Ayrıca alanın büyüklüğüne göre ek dolap ve raf sistemleri de kullanılabilir.

Çalışma odasının düzenli olması, verimli bir çalışma ortamı sağlıyor. Hem çalışma masasının hem de kitaplığın düzenini sağlamak için karton kutular ideal seçenekler arasında. Onlarca kitaplık seçeneğine ek olarak kitaplığını dilediği gibi tasarlamak isteyenler ise Koçtaş Youtube hesabından kendin yap kitaplık fikirlerini inceleyebilir.

- Mutfak ve banyolar için düzenleme önerileri

Mutfaklarda düzen için, yemek yaparken bir yandan da alanın toplanması büyük önem taşıyor. Koçtaş’ta bulunan raf, sepet, havluluk, kavanozlar gibi mutfak aksesuarları ve dolap içi düzenleyicilerle çok kısa sürede düzenli bir mutfak alanı oluşturulabiliyor.

Koçtaş, banyo düzenini sağlayacak ürünleri aynı zamanda banyo dekorasyon fikirleriyle birleştiriyor. Koçtaş, banyoları güzelleştirirken aynı zamanda düzen sağlayacak çözüm önerileri de sunuyor. Banyolarda hem depolama alanı sağlayan hem de şık bir görünüm katan banyo dolapları, saklama kutuları, set üstü banyo aksesuarları, duş raf sistemleriyle düzenli bir banyo için tüm çözümleri tek çatı altında Koçtaş’ta bulunuyor.

Düzenli evler için gerekli tüm ürünlere, sıfır tolerans önlemleriyle açılan Koçtaş mağazalarından, Koçtaş Çözüm Merkezi’nden, Koçtaş mobil uygulamasından ve koctas.com.tr’den ulaşmak mümkün. Bu ürünlerle hayata geçirilecek güzel fikirlere ve çözüm önerilerine ise Koçtaş Yaşayan Evler Blog, Koçtaş sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından ulaşılabiliyor.


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