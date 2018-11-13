Evin güzel kokması için pratik çözümler

Temiz bir ev her zaman güzel kokulu bir ev demek değildir! Temizlik özellikle çamaşır suyu gibi ağır kimyasal maddelerle yapılıyorsa bu rahatsız edici bir koku bile bırakabilir. Huzurlu daha ferah kokulu bir ev için ağır kokulu kimyasallardan uzak durun. Ekolojik daha az kimyasallı ürünler en azından daha az koku bırakıp size diğer alternatifler için fırsat sunar, ama unutmayın evdeki güzel kokunun ilk şartı temizliktir.

EN BÜYÜK KOKU KAYNAĞI TEKSTİLLER

Halılar, perdeler, çarşaflar, kanepe ve koltuklar, battaniye ve örtüler.. kısaca büyük parça kumaş taşıyan her şey evdeki en büyük koku kaynağıdır. Evim nasıl güzel kokar? Bu büyük tekstil parçalarını sürekli temiz tutmak zorundasınız, halıları silin, perdeleri daha sık yıkayın, çarşafları sık sık değiştirin, koltuk örtülerini silin ya da arada bir yıkatın. Bu işlemler evinizin daha ferah kokmasını sağlayacak bir kaç teknikten sadece birisi.

GÜZEL KOKULU ÇİÇEKLER YETİŞTİRİN

Çiçek yetiştirmek kolay değil ama uygun bir ortam ve sabrınız varsa hem dekoratif hem de ferahlık hissi veren muhteşem koku kaynaklarınız olacaktır. Evde güzel kokulu bitkiler arasında Gardenya ilk sırada yer alabilir, Yasemin, melisa, Mum çiçeği, bodur limon ya da kumkat ağaçları ve lavanta en güzel kokulu ev bitkileri arasındadır.

YAZ KIŞ HAVALANDIRIN

Evi havalandırmak hem sağlık açısından, hem de koku açısından önemlidir. Evinizde çok güzel kokular olabilir, sürekli temiz de tutabilirsiniz ama havalandırmanın yerini asla hiç bir şey almaz.

ENFES KOKULU YEMEKLER

Fırında pişince muhteşem kokan baharatlar vardır, zencefil, mahlep, tarçın çikolata enfes kokar kurabiyeleri hem göze hem damağa hem de buruna hitap eder özellikle bu kokular güzel hatıralarla anılır. Tabi tam tersi de olabilir, lahana, soğan gibi kokuları da bir an önce evden uzaklaştırmak için yöntemler bulunmalı.

AROMATİK MUMLAR VE TÜTSÜLER

Bütün bunları yaptınız ama bazen destek arıyorsanız kokulu mumlar ve enfes tütsüler size yardımcı olacaktır. Evde hem romantik ve şık bir ortam sunmak adına ayrıca güzel bir fikir olduğunu söylemeye gerek bile yok.

MUTFAKTA SAKSI SAKSI AROMATİK KOKULAR

Mutfakta fesleğen, reyhan, kekik gibi saksıda yetişebilen aromatik otlar yetiştirebilirsiniz. Hem yemeklere kullanır hem de şık bir mutfak olmazsa olmaz bir detayı mutfağa eklemiş olursunuz.

LAVANTA KESELERİ

Lavanta keskin kokusu ve uzun ömürlü oluşu ile çok tercih edilir, keseleri sadece çamaşır çekmecelerinde değil şık şekillerde salonda ve girişte kullanabilirsiniz. Lavanta kurusu çok ucuz bir koku kaynağıdır. Biraz el beceriniz varsa değişik şekillerde değerlendirebilirsiniz. Kırlentlerin içine, koltuk aralarına gizli olarak yerleştirebilirsiniz.