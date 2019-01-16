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Evi yıkılan amca gözyaşlarını tutamadı

Adıyaman'da devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle, merkeze bağlı Hasancık köyünün Tepebaşı mezrasında bulunan topraktan yapılma bir evin duvarı çöktü.

16 Ocak 2019 Çarşamba 16:23
Evi yıkılan amca gözyaşlarını tutamadı

Adıyaman’da yağan yağmurlara dayanamayan bir evin duvarları büyük bir gürültü ile yıkılırken evde kimsenin olmaması bir facianın yaşanmasını önledi.

Merkeze bağlı Hasancık köyünün Tepebaşı mezrasında yaşayan Abuzer Ödemiş’e ait iki katlı toprak evin duvarları gece saatlerinde şiddetli yağmura dayanamayarak yıkıldı. Evin mutfak, salon ve oturma odası bölümünde yaşanan yıkılma büyük bir korkuya neden olurken çevredekiler deprem olduğunu sandı. Olay esnasında evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Olay sonrası Adıyaman İl Jandarma ekipleri bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Evinin yıkıldığını gören engelli ev sahibi Abuzer Ödemiş ise gözyaşlarını tutamadı.

Kalacak yerleri olmayan ve evleri kullanılamaz hale gelen Abuzer Ödemiş, maddi imkansızlıklardan dolayı soğuk kış gününde ne yapacaklarını düşündüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 16:23
  1. Adıyaman
  2. Toprak evler
  3. evin duvarı çöktü
  4. Abuzer Ödemiş

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