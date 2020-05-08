  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Evi yanan aileye Kızılay’dan konteynır

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde geçtiğimiz günlerde evi yanan ve kullanılmaz hale gelen Battalı ailesine Kızılay Düzce Şubesi yardım elini uzattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:11:52 -
Evi yanan aileye Kızılay’dan konteynır

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde geçtiğimiz günlerde evi yanan ve kullanılmaz hale gelen Battalı ailesine Kızılay Düzce Şubesi yardım elini uzattı. Aileye barınmaları için konteynır ve ihtiyaçları teslim edildi.


Gümüşova ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında Battalı ailesinin evi yanarak kül olmuştu. Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ile Kızılay yöneticileri Gümüşova Belediye Başkanı Muharrem Tozan ile birlikte aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Yangında mağdur olan aileye Kızılay tarafından konteyner teslim edilirken gerekli desteklerin devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı