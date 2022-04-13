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Yerel Evi uyuşturucu tarlasına dönüştürdüler
Yerel

Evi uyuşturucu tarlasına dönüştürdüler

Gaziantep Emniyeti Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edilen bir ikamette arama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 15:00:00 - 2022-04-13 15:07:35
Evi uyuşturucu tarlasına dönüştürdüler

Gaziantep polisi tarafından bir eve yapılan operasyonda evin içinde özel sera sistemi kurularak yetiştirilen 10 kök skunk maddesi, 500 gram kurutulmaya bırakılmış skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gaziantep Emniyeti Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edilen bir ikamette arama yapıldı.

Yapılan aramada evin bir bölümüne özel sera sistemi kurularak yetiştirilen 10 kök skunk maddesi, 500 gram kurutulmaya bırakılmış skunk maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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