Evi olanlar TOKİ'den ev alabilir mi? Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?
TOKİ başvuruları ve TOKİ satış tarihleri. Türkiye'nin her noktasında inşaa ettiği birbirinden muhteşem konutları ev sahibi olmak isteyenlere tahsis eden TOKİ, her keseye uygun konutları vatandaşların alımına sunuyor. TOKİ'den ev alacak vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. TOKİ'den ev nasıl alınır? Peki Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi? TOKİ orta gelir grubu evi kiraya verilebilir mi? Alt gelir grubu TOKİ evleri devredilebilir mi13 Haziran 2019 Perşembe 17:27
TOKİ başvuruları ve TOKİ satış tarihleri. Türkiye'nin her noktasında inşaa ettiği birbirinden muhteşem konutları ev sahibi olmak isteyenlere tahsis eden TOKİ, her keseye uygun konutları vatandaşların alımına sunuyor. TOKİ'den ev alacak vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. TOKİ'den ev nasıl alınır? Peki Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?
Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.
Aynı evde ikamet eden herkes TOKİ konut satışları için başvuru yapabilir mi?
TOKİ’nin hangi ilde konut satışının olduğunu nasıl öğrenebilirim?
Engelliler TOKİ kuralarına ne kadar katılabilir
TOKİ kurada kazanamayanlar yatırılan paraları nasıl alabilir
TOKİ başvuru işlemlerini benim adıma başkası yapabilir mi?
YORUM YAZ