Evi olanlar TOKİ'den ev alabilir mi? Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?

TOKİ başvuruları ve TOKİ satış tarihleri. Türkiye'nin her noktasında inşaa ettiği birbirinden muhteşem konutları ev sahibi olmak isteyenlere tahsis eden TOKİ, her keseye uygun konutları vatandaşların alımına sunuyor. TOKİ'den ev alacak vatandaşlar TOKİ başvuru şartlarını merak ediyor. TOKİ'den ev nasıl alınır? Peki Üzerinde taşınmaz kaydı olanlar TOKİ'den ev alabilirler mi?

Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, başvuru sahibinin kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması gerekmektedir (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç). Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.

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