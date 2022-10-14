TOKİ konut, işyeri ve arsa başvuruları devam ediyor. Başvuru yapmayı planlayanlar üzerlerinde tapulu evlerini bulunması durumunda işyeri için başvuru yapma imkanlarının olup olmadığını araştırıyor.

Evi olanlar TOKİ iş yeri projesine başvuru yapabilir mi?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, A Para'nın canlı yayınına katıldı. Bulut, “Konutu olana bu imkanı bu şartlarda tanımamak gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın her zaman dile getirdiği gibi evi olmayan tek bir vatandaş kalmayana dek çalışacağız. Ama işyeri böyle değil. Konutu da arsası da olsa işyerine başvurabilir” dedi.

İşyeri başvuru şartları nelerdir?

TC Vatandaşı olmak.

Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.

Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.

Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

Ödeme Şartları

Başvuru bedeli : 2.000 ₺

İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.

Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).