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Siyaset

‘Evet’ çıkarsa dükkanı kapatırız diyen CHP yandaşı araştırma şirketi palavraya devam ediyor

“Referandum döneminde 'evet' çıkarsa, şirketi kapatıp gideceğiz diyen” CHP yandaşı Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz palavralarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:34:00 - 2020-05-27 12:37:28
‘Evet’ çıkarsa dükkanı kapatırız diyen CHP yandaşı araştırma şirketi palavraya devam ediyor

 yeniakit.com.tr 

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Avrasya Araştırma Şirketi sözde anketler manipülasyon üretmeye devam ediyor.

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranını düşük gösterme çabası içine giren şirket 2017'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için yapılan halk oylamasında ise duvara toslamıştı.

Referandumda hayır çıkacağını iddia eden Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz sandıktan ‘evet’ çıkması halinde şirketi kapatacaklarını söylemişti.

Özkiraz sosyal medya hesabından “Evet çıkarsa ne yapacaksınız? Şirketi kapatıp gideceğiz ve bir daha anket yapmayacağız” diye yazmıştı. Ancak referandumdan evet çıkmasına ve Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemine geçilmesinin ardından palavracı şirket CHP adına manipülasyonlarını sürdürdü.

Palavraya devam ediyor

Son olarak şirketin başındaki isim olan Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından gerçek dışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Özkiraz paylaşımında “Erdoğan bu oy oranıyla oy almak için değil seçim sandığına patates almak için Afyon Sandıklıya bile gidemez” diyerek kendince espri yaptı.

Sözünün arkasında durmayarak yalan söylemeye devam eden CHP yandaşı Avrasya Araştırma Şirketi ve onun başkanı Kemal Özkiraz’ın Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla da ortaya çıkan ekonomik ve sosyal gücünü görmezden gelerek algı operasyonlarını sürdürmesi ‘hazımsızlık’ olarak yorumlandı.

Özkiraz’ın skandal paylaşımına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

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Yorumlar

Milli

Türkiye yaşayıp hainlik yapanlar terkedin bu ülkeyi onur gurur varsa,....nerde.....
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Nur

Bas git be adam sözünün eri olmayan adam martaval okuma nede yüzsüz bir kitle bunlar haber yapmayın şu fırıldakları kendilerini bir şey zannediyorlar sonra damarı çstlsk bunların
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