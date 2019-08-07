Everton’ın transferde son hamlesi Zaha ya da İwobi her an gelebilir!

Bilgehan Sarı Yeniakit.com.tr

Everton’un, Wilfried Zaha için yapılan teklifin reddedilmesi sonrası 100 milyon sterlin talep eden Crystal Palace kulubüne oyuncu için 70 milyon sterlin artı James McCarthy ve bir yıllık kiralama şartıyla Cenk Tosun'un da yer aldığı bir paket ile teklifte bulunmasının ardından henüz bu teklife bir cevap gelmedi. Bunun üzerine alternatif transferlere yönelen Everton’un, Alex İwobi için Arsenal’in kapısını çaldığı iddia edildi.

İngiltere transfer sezonunda son saatler

Arsenal’in, Everton’un İwobi’ye yaptığı 30 milyon sterlinlik açılış teklifini reddettiği fakat daha yüksek bir bedelle bu transferin bittirdiği belirtiliyor. Perşembe günü kapanacak olan transfer sezonu bitiminden önce kasaya nakit para girmesi gerektiğinden 30 milyon sterlinin üzerinde bir teklife sıcak bakılacağı düşünülüyor. Arsenal, bu yaz Nicolas Pepe'nin büyük bir bedelle takıma kazandırılması sonrasında bu teklife evet diyebilir. Everton’un ise her an bu transferi bitirebileceği iddia edildi.