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Spor Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi
Spor

Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 22:27:42 -
Everton'ın galibiyet serisini West Ham United bitirdi

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig 17. hafta açılış karşılaşmasında West Ham United, Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Ligde oynadığı son 4 maçı kazanan Everton, Goodison Park Stadı'nda West Ham United'ı ağırladı.

West Ham United, 86. dakikada Tomas Soucek'le bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Ligdeki galibiyet serisi sona eren Everton 29 puanda kalırken, West Ham United 26 puana yükseldi.


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