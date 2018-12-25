0553 313 94 23

Everton'dan Beşiktaşlıları üzecek karar!

Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun hakkında karar verildi. İngiliz ekibi Cenk Tosun'u kiralık olarak göndermeyecek.

25 Aralık 2018 Salı 22:49
Everton'dan Beşiktaşlıları üzecek karar!

Everton Kulübü Cenk Tosun’u kiralık olarak göndermemeye karar verdi. Oyuncunun bonservisiyle satışına sadece iyi bir teklif gelmesi durumunda onay verilecek.

Cenk Tosun’u devre arasında kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen kulüplere İngiltere’den kötü haber geldi. Everton’da bu sezon umduğu forma şanslarını bulamayan Cenk Tosun ile ilgili kulübünün kararı belli oldu. İngiliz ekibi futbolcuyu kiralık olarak göndermeyi düşünmüyor.

Kadroda bulunmasına karar verildi

Her ne kadar bu sezon ilk 11 oyuncusu olmasa da oyuna sonradan girerek hamle oyuncusu olarak kendisinden istifade edilmesinin göz önünde bulundurularak bu yönde bir karar alındığı öğrenildi. Niasse’ın takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, Cenk’in forvette bir seçenek olarak, kadroda bulunmasının faydalı olacağı değerlendirildi.

Bununla birlikte Everton futbolcuyu takımda tutmak konusunda çok katı da davranmayacak. 27 yaşındaki futbolcunun bonservisiyle birlikte elden çıkarılmasına karar verildiği, ancak bunun iyi bir teklif gelmesi halinde yapılacağı belirlendi. Beşiktaş’tan 23 milyon euro karşılığında giden Cenk bu sezon Premier Lig’de 14 maçta şans buldu, 2 gol kaydetti. (Skorer)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 22:49
  1. Beşiktaş
  2. Everton
  3. Cenk Tosun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Everton'dan Beşiktaşlıları üzecek karar!
    1. Everton'dan Beşiktaşlıları üzecek karar!
    2. Denizli'de kar yağışı
    3. Yumruklar konuşunca 11 kırmızı kart..
    4. Bebeğinizin beyin gelişimi için uzman..
    5. Kaddafi'nin mektubu Putin'in eline..
    6. Kastamonu'da ulaşıma kar engeli
    7. Çankırı'da eğitime kar engeli
    8. Ballı ve cevizli pasta
    9. Adıyaman’da trafik kazası: 4 yaralı
    10. Son dakika Ankara'da okullar yarın..
    11. TBMM çatısı altında skandal! Barış..
    12. Yarın okulların tatil olduğu iller..
    13. Elektrik süpürgesi alırken dikkat..
    14. Konya'da otomobil ile cip çarpıştı: 1..
    15. Turkcell Türkiye Kulüpler Arası Yüzme..
    16. Çocuğunuz televizyonla ne zaman..
    17. Eskişehir'de okullara kar tatili
    18. Dua çiçeği nedir?
    19. ABD-Meksika sınırında bir çocuk daha..
    20. Düzce'de kar yağışı etkili oluyor
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?