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Everton'dan 70 milyon Euro + Cenk Tosun teklifi

Bir süredir kadrosuna katmak istediği golcü futbolcu Wilfried Zaha için yaptığı yeni teklif ortaya çıktı.

06 Ağustos 2019 Salı 10:23
Everton'dan 70 milyon Euro + Cenk Tosun teklifi

İngiliz basınında yer alan habere göre; Everton, Crystal Palace'a 70 milyon euro, James McCarthy ve Cenk Tosun'u önerdi. Merseyside ekibi, daha önce McCarthy ve Cenk Tosun ile birlikte 61 milyon euro teklif etmiş ancak olumsuz yanıt almıştı.

Haberde; Everton, Crystal Palace'ta haftada 130 bin sterlin kazanan Fildişili oyuncuya cazip bir sözleşme önermeye hazırlandığı belirtildi.

26 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha geçtiğimiz sezon Palace formasıyla çıktığı 36 maçta 10 gol ve 10 asist ile oynadı.

2018 yılı Ocak ayında Beşiktaş'tan 22.5 milyon euroya Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk tosun, geçtiğimiz sezon 29 maçta forma giydi ve 4 gol, 3 asist ile oynadı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:23
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