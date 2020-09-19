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Spor Everton, West Bromwich Albion'u farklı yendi
Spor

Everton, West Bromwich Albion'u farklı yendi

Yeniakit Publisher
2020-09-19 16:45:50 -
Everton, West Bromwich Albion'u farklı yendi

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Everton, konuk ettiği West Bromwich Albion'u 5-2 mağlup etti.

Goodison Park Stadı'nda oynanan ikinci haftanın açılış maçına hızlı başlayan konuk ekip West Bromwich Albion 10. dakikada Grady Diangana'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Ataklarını sıklaştıran Everton, 31. dakikada Dominic Calvert-Lewin, 45. dakikada ise yeni transferi James Rodriguez'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 2-1 önde kapadı. West Bromwich Albion'da Kieran Gibbs, ilk devrenin uzatma dakikalarında doğrudan kırmızı kart gördü.

West Bromwich Albion, ikinci yarıya 10 kişi başlamasına rağmen 47. dakikada Matheus Pereira'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Oyunun kontrolünü yeniden ele alan Everton, 54. dakikada Michael Keane'in golüyle 3-2 öne geçti. Dominic Calvert-Lewin, 62 ve 66. dakikalarda attığı gollerle "hat-trick" yaparak Everton'ın sahadan 5-2 galip ayrılmasını sağladı.

Ligdeki ilk 2 karşılaşmasını kazanıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Everton'da sakatlığı devam eden milli oyuncu Cenk Tosun, 18 kişilik kadroda yer almadı.


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