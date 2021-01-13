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Spor Everton deplasmanda Wolverhampton'ı yendi
Spor

Everton deplasmanda Wolverhampton'ı yendi

Wolverhampton ile Everton İngiltere Premier Lig'in 18. hafta maçında karşı karşıya geldi. Everton, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 04:45:00 -
Everton deplasmanda Wolverhampton'ı yendi

Everton 6. dakikada Alex Iwobi ile öne geçerken, ev sahibi takım rakibine 14'te Ruben Neves ile cevap verdi.

77'de Michael Keane ile bir kez daha öne geçen Everton, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Everton ligde 10. galibiyetini alırken, Wolverhampton'ın 3 puan hasreti 5 haftaya çıktı.

Everton'da Cenk Tosun karşılaşmada süre almadı.

Everton, bu sonuçla puanını 32'ye çıkararak zirve ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

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