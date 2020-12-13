  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti
Spor

Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti

Yeniakit Publisher
2020-12-13 01:11:41 -
Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.

Everton, Goodison Park Stadı'nda Londra temsilcisi Chelsea'yi konuk oldu.

Ev sahibi takım Sigurosson'un 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Everton, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Premier Lig'de 9 maçın ardından kaybeden Chelsea, bu skorla 22 puanda kalırken, Everton 23 puana yükseldi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu'dan
Aktüel

Bakan Soylu'dan "içki" açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yasağı hakkında "Sosyal mesafe..
Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki
Gündem

Türkiye bu halde buldu! Bakan Soylu'dan tepki

Yunanistan unsurları tarafından, Aydın'ın Didim ilçesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türk karasularına sürüklenmeye bırakılarak ölü..
Afrika ülkesinde yüzlerce öğrenci kaçırıldı
Dünya

Afrika ülkesinde yüzlerce öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, baskın düzenledikleri okulda yaklaşık 400 çocuğu kaçırdı.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay