Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti
LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Everton, Chelsea'yi 1-0 mağlup etti.
Everton, Goodison Park Stadı'nda Londra temsilcisi Chelsea'yi konuk oldu.
Ev sahibi takım Sigurosson'un 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Everton, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Premier Lig'de 9 maçın ardından kaybeden Chelsea, bu skorla 22 puanda kalırken, Everton 23 puana yükseldi.