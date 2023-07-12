Everest’in zirvesindeki karın derinliği 9.5 metre ölçüldü!

Söz konusu veriler, kısa bir süre önce Qinghai-Tibet platosunda gerçekleştirilen ikinci kapsamlı bilimsel seferin bir kesimi olarak Everest’e giden ekip üyeleri tarafından elde edildi. Araştırma ekibinin radar profil ölçüm yöntemi uygulaması çerçevesinde bin megahertz (1.000 MHz) ölçen radar kullanıldı ve yamaçtaki taş zeminden zirveye kadar adım adım ölçüldü.

Çin Bilim Akademisi’ne bağlı Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü yetkililerinden Yang Wei, radar ölçümlerinin, dağın kuzey sırtı boyunca kar kalınlığının yavaş yavaş arttığını gösterdiğini ve bunun da araştırmacılara, elde edilen verileri daha doğru yorumlama olanağı sağladığını bildirdi.

Everest’teki ölçme operasyonunun sonuçları, çok yüksek rakımda kriyosferin (buz kütlesi) ve lityosferin (taş kütlesi) dinamik değişimlerine ilişkin mevcut verileri destekler nitelikte. Ayrıca bu ölçümler, ekip lideri Yao Tandong’a göre, çok yüksek rakımda oluşan iklim değişikliğinin daha iyi anlaşılmasına yönelik yeni bir istikamet de gösteriyor.