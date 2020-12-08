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Dünya Everest Dağı'nın bilinenden daha yüksek olduğu ortaya çıktı
Dünya

Everest Dağı'nın bilinenden daha yüksek olduğu ortaya çıktı

Yapılan son ölçümler sonucu Everest Dağı'nın bilinenden 73 santimetre daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Dağın toplam yüksekliği, 8 bin 848 metre 86 santim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:38:00 -
Everest Dağı'nın bilinenden daha yüksek olduğu ortaya çıktı

Dünya'nın en yüksek noktası olarak bilinen Everest Dağı'nın yüksekliği ilk kez 1954 yılında ölçülmüştü. O günden bu yana pek çok farklı ölçüm gerçekleştirilmiş olsa da Everest Dağı'nın toplam yüksekliğinin 8 bin 848 metre olduğu biliniyordu. Ancak yapılan yeni bir ölçüme göre Everest Dağı'nın bilinen yüksekliğinden daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Asian News International tarafından aktarılan bilgilere göre Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Kumar Gyawali, yüksekliği yeniden ölçülen Everest Dağı'nın bilinenden 73 santimetre daha yüksek ölçüldüğünü ve yeni azami yüksekliğinin 8 bin 848 metre 86 santim olduğunu duyurdu.

Daha önceki ölçümlerde, dağın yüksekliği sırasıyla 8 bin 844 metre 43 santim ve 8 bin 848 metre 13 santim olarak ölçülmüştü.

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