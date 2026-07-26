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Yerel Eve giren yılan korku dolu anlar yaşattı
Yerel

Eve giren yılan korku dolu anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
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Eve giren yılan korku dolu anlar yaşattı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanarak doğal yaşam alanına salındı.

Olay, Sandıklı ilçesi Çay Mahallesi Mescit Cami yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlerinde yılan olduğunu fark eden vatandaşlar durumu Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, ev içerisinde yaptıkları arama sonucunda yılanı bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yakalanan yılan, yerleşim yerinden uzak bir bölgede doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olayın ardından ev sakinleri ve mahalle sakinleri, hızlı ve dikkatli müdahalelerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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