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Yerel Eve giren hırsız dehşeti yaşattı
Yerel

Eve giren hırsız dehşeti yaşattı

Bursa'da akşam saatlerinde bir eve giren hırsız, evdeki kadının önce başını kapıya vurdu, ardından bıçakla yaraladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 08:41:00 -
Eve giren hırsız dehşeti yaşattı

Bursa’da gece saatlerinde yaşanan olayda evde tek başına olan ve kocasını bekleyen Necibiye B. (42) evine giren hırsız tarafından kafasının kapıya vurmasının ardından bıçaklandı. Hırsız olayın ardından hızla bölgeden uzaklaştı.

Olay; saat 01.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Üçevler mahallesi Çoşkun sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde kocasının gelmesini bekleyen Necibiye B. mutfaktan gelen sesler üzerine mutfağı kontrol etmeye gitti.

Mutfakta hırsız ile karşılaşan Necibiye B. hırsızın saldırısına uğradı. Hırsız, Necibiye B.'nin kafasını önce kapıya vurdu sonra da mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

Hırsız olay yerinden hızlıca uzaklaşırken yere yığılan Necibiye B. ise yaralı halde diğer bina sakinlerine sesini duyurmaya çalıştı. Sesini duyan diğer bina sakinleri hemen yaralı kadının yardımına koştu. Durumu gören bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede gelen ekipler yaralı kadını ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırdı. Necibiye B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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