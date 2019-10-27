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Yerel

Eve düşen yıldırım baba ve oğulu hayattan kopardı

Giresun'da dün gece saatlerinde bir eve düşen yıldırım sonucu çıkan yangında hanede yaşayan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

2019-10-27 08:37:00 -
Eve düşen yıldırım baba ve oğulu hayattan kopardı

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Üçtepeler beldesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Yağlıdere ilçesi Üçtepeler beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fındıcak Mahallesi'nde Ahmet Çil'e ait evde ilk bilgilere göre yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangında evde bulunan Ahmet Çil (95) ile oğlu Osman Çil'in (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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