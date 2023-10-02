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Ekonomi Evden çalışmada hak kaybı olur mu?
Ekonomi

Evden çalışmada hak kaybı olur mu?

Yeniakit Publisher
2023-10-02 12:15:00 - 2023-10-02 12:20:06
Evden çalışmada hak kaybı olur mu?

Dünyada kaç kişi uzaktan çalışıyor? En çok hangi sektör bu çalışmaya uygun? Peki ülkemizde evden çalışma tam oturdu mu?

Pandemi ile birlikte, iş yaşamının geri dönülmez bir şekilde değişmesi üzerine yapılan araştırmalar yakın gelecekte uzaktan çalışma yönteminin yaygınlaşacağını gösteriyor. Dünyada çalışanların %16’sı tam anlamıyla uzaktan çalışıyor. Bununla birlikte evden çalışma hususunda yasal boşluklar var ve bunun düzenlenmesi gerekiyor.

Yasal boşluklar var

Datassist YK Başkanı Ayşe Nazmiye Uça, "Evden çalışma; çalışanın işyeri aynı şehirde olmasına rağmen ofise gitmeksizin evden çalışması. Yalnızca belli toplantılar ya da önemli yüze görüşmeler için ofise gitmesi. Hibrit çalışma; haftanın belli günleri ofiste çalışmanın belli kurallar dahilinde şirkette çalışan arasında yapılan mutabakat sonucu uygulanması. Evden çalışmada iş yasaları gereğince çalışanlar işveren ile iş sözleşmesi yapıyor. Uzaktan çalışma ise şu an gri bir alan çalışanlar serbest meslek gibi değerlendirip sosyal güvenceden yoksun olabiliyorlar. Farklı ülkeler ve uluslararası yasalar söz konusu olduğundan, şu an için yasal çerçevesi konusunda boşluklar var. Ülkeler bu konuda (bizim ülkemizde dahil) önlem almaya çalışıyor" dedi.

Kaç kişi evden çalışıyor?

Dünya genelinde; tam zamanlı çalışanların %12,7’si evden çalışıyor. Pandemiden sonra normalleşme sonucunda hibrit çalışma modeline adaptasyon oranı %28,2. Bu evden ve ofisten çalışmanın bir kombinasyonu olup hem esneklik sağlıyor hem de belli ölçüde fiziksel olarak ofiste olmayı içerdiği için ara bir model olarak kabul görüyor. Uzaktan çalışmanın hızla yükselişine rağmen ofis çalışanlarının %59,1’i halen geleneksel çalışma yöntemi ile devam ediyor.

Bilişimciler ilk sırada

Sektörlerin uzaktan çalışmaya katılımlarının hızla arttığına değinen Uça şöyle devam etti: “Bilişim sektörü bu anlamda başı çekiyor. Bilişim doğası gereği dijital talimatlarla yönetilebiliyor. Tek ihtiyaç iyi bir internet bağlantısı. Bunu marketing, muhasebe ve finans takip ediyor."

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