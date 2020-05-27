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Ekonomi

Evden çalışan herkesi ilgilendiriyor! Çok önemli uyarı geldi

Koronavirüs salgını sürecinde birçok şirket evden çalışma düzenine geçti. İHÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Gümrükçüoğlu, evden çalışma düzeni ile ilgili mevzuattaki eksikliklere dikkat çekerek, "Konuya ilişkin mevzuatın gözden geçirilmesini gerektiren durumların ve yargı alanını uzun yıllar meşgul edeceğini düşündüğümüz problemlerin değerlendirilmesi lazım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:52:00 -
Evden çalışan herkesi ilgilendiriyor! Çok önemli uyarı geldi

İHÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Gümrükçüoğlu, "İşverenin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükleri bu dönemde de devam edeceğinden, bu çerçevede alınması gereken tedbirlerin de ayrıca belirlenmesi gerekecektir" diye konuştu.

Doç. Dr. Yeliz Gümrükçüoğlu, "Çalışanların iş yeri dışından erişim sağladıkları veri tabanlarında diğer çalışanların, müşteri veya üçüncü kişilerin kişisel verileri yer alabilmektedir. Bunların güvenliğinin temininden işveren sorumludur" açıklamasını yaptı.

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