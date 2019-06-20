Evdeki malzemelerle 2 farklı makyaj temizleyici yapımı
Evde bulunan malzemelerle makyaj temizlemek mümkün. İster doğal yollarla isterseniz de bebek ürünleriyle kendinize has, makyaj temizleme pamukları yapın.20 Haziran 2019 Perşembe 18:50
Kimyasallardan sıkılanlar için harika makyaj temizleyici tariflerini sizler için denedik..
1 - Yağ ve salatalık özlü karışım
Malzemeler
- 1 salatalık
- 1 tatlı kaşığı badem yağı
- 5 damla jojoba yağı
- 2 damla bebe şampuanı
Yapılışı
Öncelikle salatalığı rendeleyerek suyunu çıkarın.
Ağzınızı kapatabileceğiniz bir şişeye aktarın.
Üzerine yağları ve ilave edin.
Pamuklarınızı içine yerleştirin ve tamamının ıslandığından emin olun.
2 - Bebek ürünleriyle hazırlanan karışım
Malzemeler
- yarım çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı bebek şampuanı
- 1 tatlı kaşığı bebek yağı
- 1 tatlı kaşığı jojoba yapı
Yapılışı
Bütün malzemeleri derin bir kasede karıştırın.
Pamuklarınızı kapalı bir kutu içine alın ve üzerine karışımı dökün.
Her iki karışımı da kuru ve serin yerlerde saklamaya özen gösterin. Özellikle salatalıklı olan karışımı az ve sık şekilde yapmanız daha iyi sonuçlar verecektir. Salatalık gözlerinize yarar sağlarken, yağlarla beslenmesine de katkıda bulunacaktır.
YORUM YAZ