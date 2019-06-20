Evdeki malzemelerle 2 farklı makyaj temizleyici yapımı Evde bulunan malzemelerle makyaj temizlemek mümkün. İster doğal yollarla isterseniz de bebek ürünleriyle kendinize has, makyaj temizleme pamukları yapın.

Kimyasallardan sıkılanlar için harika makyaj temizleyici tariflerini sizler için denedik.. 1 - Yağ ve salatalık özlü karışım Malzemeler 1 salatalık

1 tatlı kaşığı badem yağı

5 damla jojoba yağı

2 damla bebe şampuanı Yapılışı Öncelikle salatalığı rendeleyerek suyunu çıkarın. Ağzınızı kapatabileceğiniz bir şişeye aktarın. Üzerine yağları ve ilave edin. Pamuklarınızı içine yerleştirin ve tamamının ıslandığından emin olun. 2 - Bebek ürünleriyle hazırlanan karışım Malzemeler yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı bebek şampuanı

1 tatlı kaşığı bebek yağı

1 tatlı kaşığı jojoba yapı Yapılışı Bütün malzemeleri derin bir kasede karıştırın. Pamuklarınızı kapalı bir kutu içine alın ve üzerine karışımı dökün. Her iki karışımı da kuru ve serin yerlerde saklamaya özen gösterin. Özellikle salatalıklı olan karışımı az ve sık şekilde yapmanız daha iyi sonuçlar verecektir. Salatalık gözlerinize yarar sağlarken, yağlarla beslenmesine de katkıda bulunacaktır.

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