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Evde zeytinyağlı duş jeli yapım aşamaları

Kimyasalın içerisinde adeta yüzdüğümüz bir dönemde, bildiğiniz içeriklere sahip malzemeleri kullanarak, gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz muhteşem bir jel yapımı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:39
Evde zeytinyağlı duş jeli yapım aşamaları

Katkısız ürünlere olan rağbet oldukça fazlayken ve insanlar bilinçlenmeye bu kadar yatkınken, bu bilgilerin gün yüzüne çıkması harika bir fırsat.

Doğal bir zeytinyağının faydasını bilmeyen yok denecek kadar azdır. Zeytinyağının vitamin, mineral ve besin değerleri bakımından oldukça zengin ve asitliği dengelidir. Ayrıca hem kuru hem de yağlı ciltlerin gönül rahatlığıyla kullanabileceği bu ürünü, cildinizde kullandığınızda arınmayı hissedeceksiniz.

Evde zeytinyağlı duş jeli yapım aşamaları

  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı dilediğiniz bir uçucu yağ (yasemin, çay ağacı yağı,lavanta,limon,portakal,melisa,okaliptus vb)
  • 1 kalıp kastilya sabunu
  • 2 yemek kaşığı bal

Öncelikle kastilya sabununu rendeleyin.

Ardından bal, zeytinyağı ve dilediğiniz bir uçucu yağı içerisine ilave edin.

Bütün bu karışımı homojen olacak şekilde tahta kaşık ile karıştırın. 

Güneş ışığından ve farklı kimyasallardan uzak tuttuğunuz sürece, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:39
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