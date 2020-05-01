Evde yaşam film oluyor

İzmir Sinema Ofisi, "2 Oda 1 Kısa" adıyla küresel salgın sürecinde evde yaşamı konu alan kısa bir film yarışması düzenliyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 30 Mayıs 2020 olarak açıklandı.

İzmir Vakfının, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Kalkınma Ajansı iş birliğiyle oluşturduğu İzmir Sinema Ofisi, küresel salgın nedeniyle çoğunluğun eve kapandığı bu günlerde sinema sevgisini pekiştirmek amacıyla “2 Oda 1 Kısa” adıyla kısa film yarışması düzenliyor. Salgın sürecinde evde yaşamı konu alan yarışmaya, Nisan 2020’den itibaren çekilen ve 15 dakikayı geçmeyen filmlerle başvurulabilir. Herhangi bir tür sınırlamasının olmadığı yarışmanın son başvuru tarihi ise 30 Mayıs 2020 olarak bildirildi.

Başvuruların, İzmir Sinema Ofisinin web sitesinde veya sosyal medya hesaplarındaki form aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.

İzmir Sinema Ofisi kamera kullanımı, senaryo ve kurgu gibi konulardan sosyal medya hesaplarından canlı yayınlarla eğitim programları da düzenleyecek. Türkiye’den alanında uzman yönetmen, oyuncu ve senaristler tek mekânda film çekmek üzerine görüşlerini anlatacak. Dereceye giren filmlerin yönetmenleri İzmir Kısa Film Festivali’ne akredite olabilecek ve filmleri gösterim programında yer alacak.

En iyi film ödülü alan yönetmen ise bir sonraki filminde yararlanmak üzere Canon C200 kamera setini ücretsiz kullanabilecek. Sponsor firmaların da sürpriz hediyeleri olacak.