Evde uyuşturucu yetiştirdiği iddia edilen 4 şüpheliye şok

Alınan bilgilere göre, Villakent Mahallesi'nde bir evde kaçak elektrik kullanıldığı ve içerideki kişilerin kapıyı açmadığı ihbarı üzerine bu adrese giden jandarma ekipleri, bahçede bulunan evli çift S.E. ve S.E ile görüştü.

Evi kiraladıklarını söyleyen çiftle konuşurken binadan T.E. ve E.C.P'nin çıktığını gören ekipler, yoğun koku üzerine şüphelenip evde arama yaptı.

Evde 98 kök kenevir bitkisi ile 20 gram kenevir tohumu, çürümüş kenevir yaprakları ve kenevir yetiştirmek için düzenek ele geçiren ekipler, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.