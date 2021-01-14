'Evde Tek Başına' filminin küçük çocuğu da Trump sahnesinin kaldırılmasını istedi

1992 yapımı Evde Tek Başına filmin hayranları, Donald Trump'ın ikinci filmdeki sahnesinin çıkarılması için sosyal medya üzerinden bir imza kampanyası başlattı. Kısa sürede yayılan kampanyaya bir destek de filmin oyuncusu Macaulay Culkin'den geldi.

'Evde Tek Başına' filminin küçük çocuğu da destek verdi

Filmin yıldızı 40 yaşındaki Macaulay Culkin, sosyal medya üzerinden başlatılan imza kampanyasına sessiz kalamayarak destek paylaşımı yaptı. Oyuncu, yapımcıları beklemeyip sahneyi kendisi çıkaran bir kullanıcının paylaşımına da "Bravo" dedi.

Trump'ın oynadığı sahne

Donald Trump'ın yıllar önce yayınlanan filmde sadece tek bir cümlesi bulunuyor. Sahibi olduğu Plaza Otel'de çekilen sahnede Kevin McCallister (Macaulay Culkin), Trump'a lobinin nerede olduğunu soruyor, Trump da "Koridorun sonunda solda" diyordu.

Donald Trump Kongre baskının sebebi olarak gösteriliyor

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda meydana gelen kanlı Kongre baskınının 'kışkırtıcısı' olarak gösteriliyor. Trump hakkında dün ABD Meclisi'nde gerçekleştirilen oyla 'azil' maddesi kabul edilmişti.