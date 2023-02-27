Evde tartar lekelerinden nasıl kurtulursunuz? Evde diş taşı temizliği ile ortadan kalktı

2-3 kez kullanılan bu yöntemler ile diş temizliği yapılır. Evde uygulanan bu doğal yöntemlerle dişlerde, en az 5-6 ton arası renk farkı göreceksiniz. İşte Evde tartar temizleme

Karbonat ile diş taşı temizliği

Bir çay kaşığı aloe vera jeli, dört çay kaşığı gliserin ve beş yemek kaşığı karbonat birleştirilerek bir bardak suya katılır. Bu karışım kullanılarak dişler fırçalanır.

Tartar probleminden evinizde kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler:

Oksijenli su

Su

Karbonat

Tuz

Mikrop kırıcı ağız gargarası

Dental Kürdan

Diş fırçası

Hazırlanışı

Yarım bardak sıcak su ile bir bardak oksijenli suyu karıştırın ve bir dakika boyunca ağzınızı çalkalayın. Ardından yarım bardak oda sıcaklığındaki suyla durulayın. Tartar tabakasından kurtulmanın en etkili yolu karbonattır. Bir yemek kaşığı karbonat ile yarım çay kaşığı tuzu yarım bardak su içerisinde karıştırın ve dişlerinizi bu karışım ile fırçalayın. Dental kürdan kullanarak dişlerinizi nazikçe ovun ve zarar vermemeye dikkat edin.

Diş rengini ve sağlığını korumak için bu besinleri tüketin

İsviçre veya çedar peyniri tüketirseniz, dişlerinize zarar verecek olan asitleri engellersiniz. Özellikle yıllanmış peynirler daha faydalı olacaktır.

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Çilek ve domates diş sağlığını koruyacak ve tartar oluşumunu engelleyecektir. İçeriklerindeki zengin C vitamini dişlerinizi beyazlatmada ve tartar yumuşatmada oldukça etkilidir. Direkt olarak dişlerinizi bu meyvelerle ovarak harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Ovduktan sonra 5 dakika kadar bekletin ve ardından kabartma tozuyla hazırladığınız karışım ile durulayın. C vitamini zengini diğer meyve ve sebzeler ile de uygulayabilirsiniz. Limon, portakal, biber veya papaya gibi.

Zerdeçal diş tartarı nasıl temizlenir?

Sadece 5 dakikada evde diş macununu kendin hazırla!

Zerdeçal, iyi bilinen bir diş beyazlatma bitkisidir. Dişlerinizi inci gibi parlatmaya ve plakların önlenmesine yardımcı olur. Çünkü zerdeçal tozu iltihap önleyici ve anti-mikrobik özelliklere de sahiptir. Aşağıya ana maddesi zerdeçal olan ve dişlerinizi beyazlatmanın yanı sıra ağız sağlığınıza da fayda sağlayacak bir diş macunu tarifi bırakıyoruz. Bu macunu hazırlamak 5 dakikanızı bile almayacak!

ZERDEÇALLI DİŞ MACUNU

Malzemeler:

1 çay kaşığı toz zerdeçal

1 yemek kaşığı kabartma tozu

Yeteri kadar Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Zerdeçal ve kabartama tozunu bir kaba koyun ve macun kıvamını alana kadar Hindistan cevizi yağı ekleyerek karıştırın. Ev yapımı diş macununuz hazır!

Zerdeçallı diş macununun faydaları

Bu tarifte kullanılan tüm malzemelerin ayrı ayrı dişlere önemli faydaları bulunuyor. Zerdeçal, yukarıda da belirttiğimiz üzere anti-enflamatuar ve anti-mikrobiyal özelliğe sahip. Aynı dişleri beyazlatması ile de bilinir. Hindistan cevizi yağı, dişleri ve diş etlerini güçlendirir, diş çürümelerini önler. Kabartma tozu ise dişlerinizi temizleyen ovma etkisine sahiptir. (Hürriyet / Mahmure)



Ağız sağlığınızı korumak için yapabileceğiniz diğer işlemler

Düzenli olarak diş ipi kullanın.

Acı tüketerek salya üretimini arttırın ve ağzınızı daha temiz tutun.

Uyumadan önce ağzınızı portakal ile ovun ve bakteri oluşumunu engelleyin.

Dişinizi fırçalarken yumuşak bir fırça kullanın, nazik davranın ve dikey hareketler yapmaya özen gösterin. Diş aralarını ve diş etlerini temizlemeyi ihmal etmeyin.