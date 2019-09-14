Evde sirke yapımı! Evde elma sirkesi nasıl yapılır?Turşu için sirke yapımı!Sirke anası nedir?

Şifa deposu olan ve için birçok yiyeceğimizin içine giren sofralamızın vazgeçilmesi olan sirkeyi dışarıdan aldığınımızda, faydalarının hepsinden yararlanamaya biliyoruz dışarıdan temin ettiğimiz birçok ürünlerde olduğu gibi sirkedede katkı maddeleri bulabilmek mümkün. Bu sebeble evde el yapımı sirke, hem daha organik hem daha şifalı hem de daha lezzetli oluyor.

İşte evde sirke yapmanın püf noktaları:

SİRKE ANASI (MAYASI)NEDİR?



Sirke anası diğer adı ile sirke mayası, evde sirke yaptığımızda sirkenin içinde oluşan jel kıvamındaki ince maddeye verilen isimdir. Sirkenin mayalanmasına yarayan sirke anası, evde ilk defa sirke yapacak ev hanımları sirke anasını temin edemeyebiliyor. Sirke anasının yapılmasını sağlayan ürünler su, nohut ve bulgur gibi bakliyatlardir ilk kez sirke yapacak kişiler bu malzemeleri sirke karışımının içine ilave etmelidirler. Daha sonraki sirke yapımlarında oluşan sirke anasını yani sirke mayasını bu malzemelerin yerine bir sonraki sirke yapımında kullanabiliyor.Evde sirke nasıl yapılır?

ELMA SİRKESİ



Sirke yapmak sanılanın aksine hiçte zor değil. Birçok meyveden sirke yapılıyor olsada en çok tercih edilen elma sirkesidir.

Malzemeler

1 kg elma

2 yemek kaşığı bal

3 litre su

1 çay bardağı nohut

Yarım çay bardağı bulgur

Bol su ile yıkayıp kuruladığınız elmaları küçük küçük doğrayın. İçme suyu ile doldurduğunuz kavanozun içine elmaları ilave edin. Kavanozun içine bal, bulgur ve nohutu da ilave edip kavanozun ağız kısmını temiz bir bezle kapatın ve karışımı günde bir defa olmak şartıyla 20 gün boyunca karıştırın. Sonraki diğer 20 gündede hiç karıştırmadan saklayın. Toplamda 40 günden sonra hazırladığınız.

Doğal antiseptik, antifungal ve antibakteriyel özelliklerine sahip içeriğinde fazla miktarda magnezyum, fosfor, potasyum, demir, bakır ve florin barındıran İnsan vücudu için saymakla bitmeyen bu mucizevi şifa deposunu artık afiyetle tüketebilirsiniz.

Evde sirke yapımının püf noktaları nelerdir?



*Sirke yaparken yapacağınız meyvenin organiğini ve tazesini bulmanız çok önemli.

*Meyve kabukları sirkenin oluşmasında önemli bir rol oynadığından kabukları soymamaya dikkat edin.

*Eğer sirke yaparken meyve sert bir meyveyse küçük küçük doğramak hızlı sonuç almanıza yardımcı olacaktır.

*Sirkenin oluşması için kavanozun ışık almayan serin ve kuru bir ortamda olması şarttır.