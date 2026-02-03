Evde sinirlenip cama yumruk attı, hastanede yaşam savaşı veriyor

Olay, 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Mert B., beraber yaşadığı Derya D. (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi ile genç adam sinirlerine hakim olamayıp pencerenin camına yumruk attı. Elinden yaralanan adam kırılan cam parçalarının kolunda derin kesi oluşturması sonucu ağır yaralanırken, Derya D. KADES uygulamasına basıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri kolundaki damarların kesilmesi nedeniyle aşırı kan kaybeden şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.