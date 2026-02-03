  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rapor açıklandı! Fransa'da, 4 milyondan fazla kişi kötü barınma koşullarına sahip Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti TÜİK güncelleme yaptı: Enflasyon sepeti ve baz yılı yenilendi Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir” MHP lideri Bahçeli: Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür İnanılması zor skandal! Epstein’e Kâbe örtüsü gönderilmiş Rusya'dan flaş açıklama: Büyük saldırı düzenledik Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da! Türkiye, Yunanları perişan etti! ‘Ege’yi zaten kaybettik’ Siyonist kuklası rahat durmuyor! Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Yerel Evde sinirlenip cama yumruk attı, hastanede yaşam savaşı veriyor
Yerel

Evde sinirlenip cama yumruk attı, hastanede yaşam savaşı veriyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Evde sinirlenip cama yumruk attı, hastanede yaşam savaşı veriyor

Aksaray’da birlikte yaşadığı kadınla tartıştığı esnada pencerenin camına yumruk atan şahıs, kolunda oluşan derin kesikler sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, 19.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Mert B., beraber yaşadığı Derya D. (30) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi ile genç adam sinirlerine hakim olamayıp pencerenin camına yumruk attı. Elinden yaralanan adam kırılan cam parçalarının kolunda derin kesi oluşturması sonucu ağır yaralanırken, Derya D. KADES uygulamasına basıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri kolundaki damarların kesilmesi nedeniyle aşırı kan kaybeden şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23